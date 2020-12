Der ab 4. Januar geplante Fernunterricht in Rheinland-Pfalz soll nicht nur mit digitalen Mitteln, sondern auch mit herkömmlichen Lehrmaterialien unterstützt werden. Dazu gebe es Handreichungen des Pädagogischen Landesinstituts, die inzwischen auch in vielen anderen Bundesländern übernommen worden seien, sagte Staatssekretär Hans Beckmann (SPD) am Montag.

Szenario für die ersten zwei Schulwochen 2021

Der Landeselternbeirat erklärte am Montag, es müsse für alle Schüler sichergestellt sein, dem Fernunterricht zu folgen – auch für diejenigen, „die nicht die digitalen Möglichkeiten haben“. Falls Online-Unterricht aufgrund der Schulausstattung nicht möglich sei, müsse ein analoger Fernunterricht stattfinden. Dabei sollten Lerninhalte in schriftlicher Form zur Verfügung gestellt werden. Arbeitsunterlagen für die neue Woche sollten bereits samstags bei den Schülern ankommen.

„Schülerinnen und Schüler, deren häusliche Lernsituation nicht förderlich ist, können in ihre Schule kommen sowie all jene bis zur siebten Klasse, die zuhause nicht betreut werden können“, erklärte Beckmann. Das für die unterschiedliche Entwicklungen in Zeiten der Corona-Pandemie vorgesehene Szenario 3 des Fernunterrichts ist in Rheinland-Pfalz für die ersten beiden Schulwochen des neuen Jahres vorgesehen. Am 4. Januar will die Kultusministerkonferenz der Länder über die aktuelle Lage beraten.