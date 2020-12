Der Südwestrundfunk (SWR) und vier Mainzer Fasnachtsvereine bereiten trotz der Corona-Pandemie für Februar eine bundesweit ausgestrahlte Fernsehsitzung für die ARD vor. Die für den traditionellen Termin – Freitag vor Rosenmontag (12.2.) – geplante Sendung im Ersten werde mit dem Titel „Mainz bleibt Mainz“ produziert, sagte der Leiter der SWR-Fernseh-Hauptabteilung „Land und Leute“, Günther Dudek, am Donnerstag. Mit Blick auf Sorgen und Einschränkungen der Corona-Zeit falle der Zusatz „wie es singt und lacht“ weg. Die Fernsehfasnacht soll in der Woche vor der Ausstrahlung im Kurfürstlichen Schloss in Mainz aufgezeichnet werden, ohne jedes Publikum.

„Optimistisch, dass wir es schaffen“

„Natürlich werden wir uns in ganz unterschiedlichen Formen und Ideen auch mit dem Corona-Thema beschäftigen“, sagte Dudek der Deutschen Presse-Agentur. Musik-Clips sollen vorher an verschiedenen Plätzen der Stadt aufgezeichnet und eingespielt werden. Vorrang bei der mit einer Länge von zweieinhalb Stunden geplanten Produktion habe der Schutz aller Beteiligten, sagte Dudek. Sitzungspräsident Andreas Schmitt muss daher auch auf seinen Elferrat verzichten, am Tisch für das närrische Komitee gibt es nur Platz für ein Mitglied aus jedem der Vereine.

Bei neuen Umständen wie einer Verschärfung der Pandemie könnte die Produktion auch noch abgesagt werden. „Aber wir sind optimistisch, dass wir es schaffen werden.“

Mehr zum Thema