Es gibt mehr Gründe und Anlässe, das Wort „für“ und vor allem die pfälzischen Versionen „fer“ oder „fa“ zu verwenden, als sich in einer einzigen Folge von „Saach blooß“ aufarbeiten lassen.

Fangen wir vorne an:

Die Präposition „für“ kommt in ihrer Ursprungsform in Sätzen vor wie „Kerwegeld für die Enkel“, „Zeit für die Familie“ oder „Opium fürs Volk“. Irgendjemandem kommt hier irgendetwas zugute. Das funktioniert im Hochdeutschen und im Dialekt, siehe: „en Quetschekuche fer de Unkel Kurt“, „Winnle fers Bobbelsche“. Logischerweise gibt es auch negative Varianten, bei denen das Gute sich ins Negative wandelt: „En Aaschiss fer de Lehrling“, „Stroofzettel fer die Raser“.

Bei unserer Frage für diese Folge der Mitmachserie zum Pfälzer Dialekt ging es uns allerdings um etwas anderes und natürlich um etwas typisch Dialektales: Wir wollten wissen, was es mit den Konstruktionen „fer gern“ und „fer extra“ auf sich hat. „Des hot der Babbsack fer extra gemacht“, schreibt zum Beispiel Bertram Steinbacher aus Lingenfeld, der die Übersetzung gleich mitliefert: „Fer extra“ und „fer gern“ bedeuten „absichtlich“ oder „gezielt“. Hier stehen also der Antrieb und die Motive im Vordergrund. „Die Karin un die Elke vun de Haßlocher Sparkass“ bringen, vermutlich „fer extra“, die offene Provokation ins Spiel: So wollen „noch enner druffsetze“, um jemanden zu ärgern oder „dem Fass den Boden auszuschlagen“. Das sanftere „Des hab ich net fer gern gemacht“ sei dagegen eine Entschuldigung, wenn man zum Beispiel aus Versehen „etwas kaputt gemacht“ hat, schreiben die Haßlocherinnen.

Zum vollständigen Beitrag unserer Dialektserie geht’s hier: Volle Pfälzer Absicht: „Des hot se fer extra gemacht“