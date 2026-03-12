Bislang unbekannte Täter haben am Mittwochmorgen mit einem Stein ein Fenster eines Mehrfamilienhauses in der Altspeyerer Straße in Lingenfeld beschädigt. Ein Zeuge hat laut Polizei unmittelbar danach mehrere flüchtende Personen gesehen. Die Polizei sucht nun weitere mögliche Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Germersheim per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 07274 9580 in Verbindung zu setzen.