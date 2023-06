Weil ein Feld zwischen Theresienhof und Walzhof in der Verbandsgemeinde Winnweiler (Donnersbergkreis) brannte, war die Landstraße 401 am Sonntagmittag über mehrere Stunden gesperrt. Rund 5000 Quadratmeter Acker standen seit 12 Uhr laut Polizeiinspektion Rockenhausen in Flammen. Es kam dabei zu einer starken Rauchentwicklung. Die Freiwillige Feuerwehr Winnweiler war zur Brandbekämpfung mehrere Stunden im Einsatz. Gegen 15 Uhr war das Feuer gelöscht und die Kameraden der Feuerwehr abgerückt. Die Sperrung für die L401 sowie eine entsprechende Verkehrswarnung wegen der Rauchentwicklung wurden inzwischen wieder aufgehoben. Die Brandursache ist laut Polizei bisher noch nicht bekannt.