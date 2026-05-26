Die Südpfälzer Band Paradox kommt am Freitag, 29. Mai, zum „Feierowend-Rock“ auf die Hohe Loog. Bernd Hubmacher (Gitarre, Gesang), Udo Kuhn (Schlagzeug, Gesang), Uli Kunze (Gesang, Gitarre) und Jens Schwitters (Bass, Gesang) spielen Songs aus eigener Feder, mal akustisch, mal vollverstärkt, mal in Hochdeutsch und mal auf Pfälzisch.

Der „Feierowend-Rock“ auf der Hohen Loog beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Das Hohe-Loog-Haus des Pfälzerwald-Vereins Hambach ist an dem Abend ab 18 Uhr bewirtschaftet. Bei schlechtem Wetter spielt die Band drinnen. Auch bei dieser Veranstaltung ist das Hohe-Loog-Haus nur zu Fuß erreichbar.

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