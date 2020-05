Weil in der Corona-Krise Großveranstaltungen noch nicht erlaubt sind, mussten viele Städte und Gemeinden Feste absagen. Gefeiert werden kann aber auch digital, dachten sich einige Städte in der Pfalz.

„statt|Fest“ Bad Dürkheim

In Bad Dürkheim findet ab Mittwoch das erste digitale Stadtfest unter dem Titel „statt|Fest“ statt. Gefeiert wird ausschließlich im Internet. So wird zum Beispiel auch das traditionelle Entenrennen auf der Isenach in diesem Jahr als Aufzeichnung zu sehen sein. Vier Tage wird dann im Netz gefeiert.

Frankenthaler Strohhutfest@home

Auch das Frankenthaler Strohhutfest wird in diesem Jahr ins Internet verlegt. Los geht es am Donnerstag, Programm gibt es bis Sonntag. Geplant sind Filmbeiträge, aber auch Konzerte – unter anderem von Grabowsky. Im RHEINPFALZ-Interview (mit Abo) hat Sänger Olli Herrmann unter anderem verraten, ob die Band auch unter diesen Umständen an ihren Ritualen vor einem Auftritt festhält und ob die Band noch weitere Streaming-Konzerte plant.