Die Veranstalter des Feierabend-Picknicks am Sportgelände im Landauer Süden haben geimpfte und ungeimpfte Gäste mit farbigen Armbändern markiert und so erkennbar gemacht, welcher Gast geimpft war und welcher nicht. Eine Besucherin hat sich an die RHEINPFALZ gewandt und sich über dieses Vorgehen gewundert. „Wo bleibt da der Datenschutz? Niemanden geht es etwas an, ob ich geimpft oder ungeimpft bin“, echauffiert sie sich. Nach Kritik mehrer Gäste rudern die Veranstalter zurück und entschuldigen sich. Weiterlesen