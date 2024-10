Weil in den Nachstunden Wartungsarbeiten an betriebstechnischen Anlagen durchgeführt werden, wird der Tunnel Fehrbach der Bundesstraße 10 in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 17. auf 18. Oktober, von 19 bis 5 Uhr gesperrt. Wie der Landesbetrieb Mobilität Kaiserslautern mitteilt, ist diese jährliche Überprüfung von sicherheitsrelevanter Tunnelausstattung wie Schrankenanlagen, Beleuchtung, Brandmeldeanlagen, Fluchtwegen und vielem mehr verpflichtend. Die Umleitung: Abfahrt Petersberg, L474, K15, Kreisel Staffelhof, Kreisel Fehrbach mit Wasserturm, Auffahrt B10 – und umgekehrt. Sollten die Arbeiten früher als geplant beendet sein, werde die Strecke umgehend freigegeben.