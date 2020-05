Zur Hauptsendezeit am Ende der Tagesschau hat am Dienstagabend eine großflächige Störung im Vodafone-Kabelnetz den Fernsehempfang in Teilen der Stadt Kaiserslautern und in Teilen des Landkreises lahm gelegt. Betroffen waren 24.302 Kunden, teilt Volker Petendorf, Konzernsprecher von Vodafone, am Mittwochmorgen auf RHEINPFALZ-Anfrage mit. Die Störung dauerte von 20.15 bis 22.34 Uhr. Der Grund war laut Petendorf der Ausfall eines Netzelementes in der lokalen Betriebsstelle in der Pirmasenser Straße. „Unsere Service-Techniker sind nach Auftreten der Störung umgehend zur Betriebsstelle gefahren, haben als Fehlerquelle ein defektes Bauteil ermittelt, dieses komplett ausgebaut und durch neue Hardware ersetzt.“ Diese Arbeiten seien um 22.34 Uhr beendet gewesen. „Seitdem können die betroffenen Kunden das Vodafone-Kabelglasfasernetz wieder in gewohnter Qualität nutzen“, sagt Petendorf und entschuldigt sich „für die vorübergehenden Unannehmlichkeiten“.