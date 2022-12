Mit einer 1200-Euro-Strafe sollte ein Möbelkäufer dafür büßen, dass er an einer Selbstbedienerkasse der Mannheimer Ikea-Filiale nicht alle Artikel verbucht hatte und „Pax“-Türen im Gesamtwert von 330 Euro zunächst unbezahlt geblieben waren. Doch der 35-Jährige berief sich auf ein bloßes Versehen und ließ es auf einen Prozess ankommen. In dem ging es um die Frage, ob die Pieps-Töne der Bezahl-Terminals Kunden verwirren können. Was die Geräusche wirklich bedeuten sollen und wie das Urteil ausfiel, steht im ausführlichen Bericht.