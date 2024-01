Bezahlkarte statt Bargeld: So lauten die Pläne für die Auszahlung von Sozialleistungen an Geflüchtete. Die FDP-Kreistagsfraktion wünscht sich nun, dass der Kreis Germersheim eine Vorreiterrolle einnimmt. Die FDP-Kreistagsfraktion hat einen Antrag an Landrat Fritz Brechtel und den Kreistag gestellt, in dem sie die Einführung einer Bezahlkarte für Flüchtlinge fordert. Der Hintergrund: Bisher müssen Asylsuchende ihre Bargeldauszahlungen meist persönlich abholen. Dies stellt für die Kommunen einen großen bürokratischen Aufwand dar. Gleichzeitig wird argumentiert, dass eben diese Auszahlung von Bargeld Deutschland für Geflüchtete attraktiv mache. Hier lesen Sie mehr.