Der Parteiaustritt von Volker Wissing ist bei der heimischen FDP in der Südpfalz zwar überrascht zur Kenntnis genommen worden. Doch Kreisvorsitzender Nikolas Palmarini sagt: „Er bleibt unser Volker Wissing, der im Herzen immer ein freier Demokrat sein wird.“ Noch im Juli hatte die Partei den 54-Jährigen zum Ehrenvorsitzenden gewählt. Mehr als 20 Jahre hatte Wissing, der in Barbelroth im Kreis Südliche Weinstraße lebt, die Partei in der Heimat geführt.

