Der Richter und FDP-Politiker Matthias Frey aus Neustadt an der Weinstraße soll nach RHEINPFALZ-Informationen neuer Justizstaatssekretär werden. Der 56-Jährige würde dem bisherigen Staatssekretär Philipp Fernis aus Bad Kreuznach folgen, der an die Spitze der FDP-Landtagsfraktion rücken soll. Das ist den Informationen nach der Vorschlag von FDP-Landeschef Volker Wissing. Am Dienstagabend hat der Landeshauptausschuss der Partei darüber beraten. An der Spitze des Justizministeriums bleibt demnach Herbert Mertin, Daniela Schmitt wird Wirtschaftsministerin. Andy Becht bleibt den Angaben nach Wirtschaftsstaatssekretär, außerdem rückt die Bad Dürkheimerin Petra Dick-Walther als Staatssekretärin nach.