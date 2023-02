Die FDP fordert eine Englisch-Pflicht für Behörden in Deutschland. „Wir als FDP wollen Englisch als zweite Verwaltungssprache in Deutschland etablieren“, sagte FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai den Zeitungen der Mediengruppe Bayern (Freitagsausgaben). „Wer Englisch spricht, darf nicht an deutschen Behörden scheitern.“

Djir-Sarai verwies für seine Forderung auf den Fachkräftemangel in Deutschland und den weltweiten „Wettbewerb um die klügsten Köpfe und die fleißigsten Hände“. Dabei müsse Deutschland noch einen Schritt weitergehen. Von den Unternehmen werde erwartet, „dass sie für englischsprachige Bewerberinnen und Bewerber offen sind“, sagte der FDP-Generalsekretär. „Dann kann man auch von unseren Behörden und Verwaltungen erwarten, dass sie diesen Menschen auf Englisch die volle Serviceleistung anbieten können.“