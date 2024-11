Jürgen Creutzmann, Ehrenschatzmeister der FDP Rheinland-Pfalz und ehemaliger Europaparlamentsabgeordneter, kritisiert das Verhalten von Volker Wissing, der die FDP verlässt und Verkehrsminister bleiben will. „Ich finde das schäbig. Wenn er heute erklärt, dass er sich zu den Grundwerten der FDP bekennt, dann ist es unmöglich in dieser Bundesregierung zu bleiben“, sagt Creutzmann. Der 79-jährige Dudenhofener kennt Volker Wissing seit vielen Jahren aus dem Landesvorstand der FDP. Der Südpfälzer Wissing war auch immer wieder Gast beim traditionellen Spargelessen des FDP-Gemeindeverbands in Dudenhofen. Dort trat in der Vergangenheit auch Christian Lindner auf.

Jürgen Creutzmann ist davon überzeugt, dass der ehemalige Bundesfinanzminister richtig gehandelt hat und mit seinem Wirtschaftspapier konkrete Vorschläge für eine unbedingt notwendige Wirtschaftswende vorgelegt habe. Allerdings sei über die Vorschläge nicht vernünftig diskutiert worden. Dass Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) Lindner schlicht rausgeworfen habe, sei schäbig – genauso wie Scholz’ Rede am Mittwochabend, in der er mit dem FDP-Mann abgerechnet hat. „Das war stillos und niederträchtig“, sagt Creutzmann und betont, dass Scholz von Lindner Verfassungsbruch verlangt habe, um neue Schulden machen zu dürfen. „Man versucht der FDP jetzt den schwarzen Peter zuzuschieben“, so Creutzmann.

Zukunft der FDP sei schwer vorherzusagen

Er fordert – wie CDU-Chef Friedrich Merz – sofortige Neuwahlen und „keine Spielchen“. Creutzmann, der sich gerade in Berlin aufhält, berichtet, dass dort gemunkelt werde, dass Scholz die Vertrauensfrage erst im neuen Jahr stelle, damit die Abgeordneten länger im Amt bleiben, was sich positiv auf deren Pensionen auswirke.

Die Zukunft der FDP kann ihr rheinland-pfälzischer Ehrenschatzmeister nicht vorhersagen: Ob ein Wiedereinzug in den Bundestag gelingt, sei schwer vorherzusagen. Creutzmann, der Lindner eine SMS mit den Worten „Kopf hoch“ geschickt habe, will weiterkämpfen: „Wir müssen zu unseren Überzeugungen stehen. Wir haben erreicht, was die Leute wollten, dass diese Regierung keine Zukunft mehr hat. Jetzt geht es um unser Land. Die Lähmung muss beendet werden.“