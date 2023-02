Man könnte fast meinen, der FCK sei eine Außenstelle des SC Paderborn. Marlon Ritter, Philipp Klement, Ben Zolinski und Robin Bormuth spielten einst bei den Ostwestfalen. Nun kicken sie für den FCK. Wird das Quartett dazu beitragen können, dass der FCK erstmals in dieser Saison der Zweiten Fußball-Bundesliga nicht zweimal in Folge verliert? Jedenfalls wird diese Aufgabe ein Höllenritt (Freitag ab 18.30 Uhr) Denn der SCP stellt mit 44 Toren die beste Offensive. Das Spiel nach vorne gehört nicht gerade zu den Stärken des FCK. Doch Effizienz in der Chancenverwertung wird in Paderborn gefragt sein – und möglicherweise der Schlüssel zum Erfolg.