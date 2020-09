In der ersten Einheit unter Interimstrainer Oliver Schäfer und seinem Assistenten bei der U19, Ex-Nationalspieler Philipp Wollscheid (zwei Einsätze 2013 für die deutsche Elf), sind am Mittwochnachmittag beim Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern zwei Profis ins Teamtraining zurückgekehrt: die zuvor verletzten Offensivspieler Lucas Röser und Marius Kleinsorge. Der angeschlagene Innenverteidiger Kevin Kraus indes trat vorsichtshalber kürzer, absolvierte individuelles Programm.

Am Dienstag hat sich der FCK von Cheftrainer Boris Schommers (41) und seinem Assistenten Kevin McKenna (40) getrennt. Bis ein neuer erster Mann an der Seitenlinie gefunden und gebunden ist, leiten Schäfer und Wollscheid das Profitraining. Am Montag (19 Uhr) spielt der FCK bei Wehen Wiesbaden. Dann soll der Neue möglichst schon auf der Bank sitzen.