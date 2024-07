[Aktualisiert 11.50 Uhr] Der Zeugwart des 1. FC Kaiserslautern, Peter Miethe, ist tot. Das teilt der Verein über seine Kanäle in den sozialen Netzwerken mit. Am Mittwochabend soll es im Trainingslager in Mals, Südtirol, zu einem Unfall gekommen sein. Nähere Angaben machte der Club mit Verweis auf die Angehörigen des Verstorbenen nicht. Laut einem Bericht des Online-Portals „Südtirol Online“ soll sich der 62-Jährige bei einem Radunfall tödliche Verletzungen zugezogen haben. Weitere Details zum Unfall werden nicht genannt.

In Folge des Todesfalls wird das Trainingslager in Südtirol abgebrochen. Das Team fährt zurück in die Pfalz.