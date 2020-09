Das Fußball-Drittliga-Derby des 1. FC Kaiserslautern am Samstag, 10. Oktober, um 14 Uhr gegen den SV Waldhof Mannheim kann wohl vor maximal 7500 Fans steigen. Darauf haben sich Vertreter der Kaiserslauterer Stadtverwaltung, der Kreisverwaltung und des FCK sich in der Sitzung des städtischen Corona-Krisenstabs geeinigt. Das bedeutet eine moderate Erhöhung der Zuschauerzahl beim nächsten Heimspiel der Roten Teufel. Demnach dürfen unter Beachtung der geltenden Hygienevorschriften 2500 Fans mehr als bisher das Spiel im Fritz-Walter-Stadion besuchen.

Endgültige Entscheidung für 5. Oktober geplant

Die finale Entscheidung über die tatsächliche zulässige Zuschaueranzahl für das Derby können die lokalen Behörden in enger Abstimmung mit dem FCK erst am Montag vor der Partie, also am 5. Oktober, treffen, weil das aktuelle Pandemiegeschehen in den Tagen vor der Begegnung auf dem Betze berücksichtigt werden muss. Sobald die genaue Anzahl feststeht, will der FCK zum Prozedere der Ticketvergabe informieren.