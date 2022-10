Wiedergutmachung an der Ostsee? Nach der zweiten Saisonniederlage, einem ernüchternden 0:3 gegen den SSV Jahn Regensburg, und mittlerweile sieben Partien ohne Erfolg gastiert der 1. FC Kaiserslautern am Freitagabend (ab 18.30 Uhr) in der Zweiten Fußball-Bundesliga beim FC Hansa Rostock. Bis auf Ben Zolinski und Anas Bakhat sind alle Spieler einsatzbereit. Hinter dem Einsatz von Philipp Hercher steht ein Fragezeichen. 1300 Fans werden die Roten Teufel begleiten. Hansa rechnet mit 25.000 Zuschauern.

Trainer Dirk Schuster gewährte seinen Schützlingen in dieser Woche keinen freien Tag. Allerdings war dies nicht der Performance gegen Regensburg, sondern allein der Spielansetzung geschuldet. Im Dialog mit seiner Mannschaft forschte Schuster nach den Ursachen für den Auftritt am vorigen Sonntag. Die Spieler zeigten sich, natürlich, einsichtig.

Schuster von Hansa begeistert

„Man muss den Jungs nicht erzählen, um was es geht“, sagte Schuster. Seine Forderungen vor der Partie in Rostock sind dennoch eindeutig: „Wir brauchen eine andere Körpersprache, müssen mehr investieren und die Zweikämpfe mit einer gesunden Aggressivität führen.“ Obschon Hansa auf zehn Spieler verzichten muss, werde es „eine brutale Aufgabe“. Schuster zeigte sich begeistert „von der Zweikampfstärke und der Einsatzhärte“, mit der die Rostocker Elf in Fürth zu Werke gegangen sei und ungeachtet einer numerischen Unterzahl einen Teilerfolg erstritten habe. „Von der Physis her ist Hansa im Ranking ganz weit oben“, betonte Schuster. Trotz der Ausfälle erwartet er einen „absolut zweitligatauglichen“ Kontrahenten.

Der FCK wird am Freitagmorgen nach Rostock fliegen und dort ein Tageshotel beziehen. Da kein Nachtflugverbot existiert, geht es nach der Partie sofort wieder zurück in die Heimat. „Und das mit einem hoffentlich positiven Gefühl“, sagt Schuster.

Härtel will Lage professionell meistern

Sein Rostocker Kollege Jens Härtel hätte allen Grund zur Sorge. Zehn Spieler fehlen dem Trainer des FC Hansa. Einige von ihnen sind gesperrt, andere verletzt. Doch Klagelieder sind Härtels Sache nicht. „Es ist eine nicht ganz einfache Situation, die aber gilt es eben zu meistern. Damit muss man professionell umgehen“, sagt er: „Wir hatten eine Woche Zeit, uns darauf vorzubereiten. Es gilt für alle, die unzufrieden waren, die gestellten Ansprüche zu untermauern.“ Härtel versucht, Zuversicht zu versprühen: „Uns ist nicht bange, Lösungen zu finden. Auch ersatzgeschwächt können wir mutig und selbstbewusst auftreten.“