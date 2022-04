Der DFB hat die restlichen Drittliga-Spieltage zeitgenau terminiert. Der 1. FC Kaiserslautern bestreitet sein Auswärtsspiel beim SV Wehen Wiesbaden am Freitag, 22. April, um 19 Uhr (35. Spieltag). Tags darauf spielen der SV Waldhof beim VfL Osnabrück und der 1. FC Saarbrücken gegen den SC Verl (jeweils 14 Uhr).

Letztes FCK-Heimspiel am 30. April

Das letzte FCK-Heimspiel der Punktrunde in dieser Saison steigt am Samstag, 30. April, um 14 Uhr gegen Borussia Dortmund II. An jenem 36. Spieltag tritt Saarbrücken schon freitags (19 Uhr) bei Viktoria Berlin an, der SV Waldhof erwartet am Montag, 2. Mai, um 19 Uhr den MSV Duisburg.

Für den FCK bedeutet der Auftritt am Sonntag, 8. Mai, um 14 Uhr bei Viktoria Köln das letzte Punktspiel dieser Runde (37. Spieltag). Am 7. Mai (14 Uhr) tritt Mannheim in Wiesbaden an, Saarbrücken empfängt den FSV Zwickau.

Am letzten Spieltag schauen Rote Teufel zu

Am 38. Spieltag hat der FCK frei, weil Türkgücü München sein Team zurückgezogen hat. Die Partien des Schlusstages finden alle zeitgleich am Samstag, 14. Mai, um 13.30 Uhr statt: Der SV Waldhof erwartet den TSV Havelse, der 1. FC Saarbrücken tritt beim SC Freiburg II an.