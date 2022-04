Wie am Ostersonntag im Derby gegen den 1. FC Saarbrücken erwartet Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern auch diesmal ein volles Fritz-Walter-Stadion. Der FCK empfängt zu seinem letzten Heimspiel der Punktrunde an diesem Samstag (14 Uhr, SWR, Magenta Sport, Liveblog auf rheinpfalz.de) Borussia Dortmund II, schon knapp 47.900 Karten waren am frühen Freitagnachmittag verkauft. Resttickets sind Stand jetzt noch erhältlich. Eine Tageskasse gibt es nicht mehr.

Tomiak und Hercher fit

Defensivmann Hikmet Ciftci, zuletzt mit starken Vorstellungen, hat sich am Dienstag im Trainingsspiel eine Nasenverletzung zugezogen. „Er hat sich einen Knorpel in der Nase gerissen. Zum Glück ist es kein Nasenbeinbruch“, sagte Antwerpen. Ciftci will mit Schutzmaske auflaufen, die er in den vergangenen Tagen auch schon im Training getragen hat.

Innenverteidiger Boris Tomiak und Außenbahnspieler Philipp Hercher, beide wegen muskulärer Probleme im Training Anfang der Woche geschont, stehen FCK-Trainer Marco Antwerpen zur Verfügung.

Kraus-Sperre schmerzt FCK-Trainer Antwerpen

Nicht dabei sein kann wie beim 1:2 zuletzt in Wiesbaden der rotgesperrte erfahrene Verteidiger Kevin Kraus. „Wenn Abwehrchef Kevin Kraus in den entscheidenden Spielen fehlt, dann tut das schon weh. Ihn zu ersetzen, ist nicht leicht.“ Zuletzt spielte der junge Max Hippe für Kraus, sah gegen erfahrene Wiesbadener aber wie der sonst so starke Tomiak nicht immer wirklich gut aus.

Welche Variante er diesmal wählt, ließ Antwerpen offen.

Blicke der FCK-Fans gehen auch nach Braunschweig

Hochinteressant für den FCK und seine Fans wird auch der Ausgang der Partie an diesem Freitagabend (ab 19 Uhr, Magenta Sport) zwischen dem Lauterer Konkurrenten im Aufstiegsrennen Eintracht Braunschweig und dem schon als Wieder-Zweitligist feststehenden 1. FC Magdeburg. Mit einem Sieg würde die Eintracht am aktuellen Zweiten aus Lautern vorbeiziehen.