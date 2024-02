Am Samstag (20.30 Uhr, Liveblog auf rheinpfalz.de) gegen den SC Paderborn sind Mannschaft und Trainer gefordert, um nicht in die Abstiegszone der Zweiten Liga abzurutschen.

Beim Training am Mittwoch waren sie dabei und machten einen engagierten Eindruck. Almamy Toure und Ben Zolinski fehlten. Toure wurde wegen muskulärer Probleme geschont, der Verteidiger soll am Donnerstag wieder mittrainieren. Zolinski ist an Gürtelrose erkrankt und fällt auf unbestimmte Zeit aus.

In der vergangenen Saison waren Philipp Klement und Kevin Kraus Stammkräfte beim FCK, jetzt sind sie außen vor. Zuletzt schafften es beide nicht mehr in den Spieltagskader der Roten Teufel.

