Mit großer Lust, eine Überraschung zu schaffen, aber mit einigen personellen Fragezeichen blickt Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern auf das Pokalduell am Dienstagabend (20.45 Uhr, Liveblog auf rheinpfalz.de) beim VfB Stuttgart. Die Lauterer reisen als Außenseiter zum Vizemeister der Vorsaison. „Wir wollen nicht nur der Sparringspartner sein“, sagte FCK-Coach Markus Anfang einen Tag vor der Partie in der 2. DFB-Pokalrunde: „So ein Match ist immer auch eine Chance.“

Unklar ist noch, mit welchem Personal die Roten Teufel in Stuttgart planen können. Neben Hendrick Zuck, Jan Gyamerah, Almamy Touré und Philipp Klement, die definitiv nicht zur Verfügung stehen werden, ist bei Ragnar Ache, Kenny Prince Redondo, Afeez Aremu und Daniel Hanslik ein Einsatz aktuell fraglich. Alle vier standen beim 4:3-Sieg am Samstag bei Fortuna Düsseldorf auf dem Feld, konnten die Übungseinheit am Sonntag aber nicht absolvieren. „Wir müssen gucken, wer zu 100 Prozent fit ist“, sagte Anfang: „Nur diejenigen werden spielen.“

Nach einer Trainingseinheit am Montag reist der FCK-Tross in die baden-württembergische Hauptstadt. Am Spieltag werden die Lauterer von mehr als 5500 Fans in der Arena in Stuttgart unterstützt.