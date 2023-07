Der 1. FC Kaiserslautern hat einen weiteren Spieler verpflichtet: Richmond Tachie verstärkt ab sofort die Roten Teufel. Der 24 Jahre alte Angreifer wechselt vom Zweitliga-Konkurrenten SC Paderborn zum FCK. Er ist damit nach Jan Elvedi, Tymoteusz Puchacz und Tobias Raschl die vierte Neuverpflichtung in diesem Sommer. Der Stürmer soll FCK-Angreifer Terrence Boyd Konkurrenz machen, ihn aber auch unterstützen. Denn Trainer Dirk Schuster deutete an, in der kommenden Saison auch mit zwei Angreifern zu spielen.

„Richmond ist ein sehr gut ausgebildeter Stürmer, der offensiv alle Positionen besetzen kann. Wir wollen ihn bei seinen nächsten Entwicklungsschritten begleiten. Er ist ein absoluter Teamplayer und gibt uns mehr Variabilität in der Offensive“, sagt FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen.

„Unglaublicher Klub mit geilen Fans“

„Der 1. FC Kaiserslautern ist ein unglaublicher Klub mit richtig geilen Fans. Ich durfte schon zweimal auf dem Betze spielen und freue mich schon, ab sofort als Roter Teufel aufzulaufen. Mein Ziel ist es, der Mannschaft weiterzuhelfen und eine erfolgreiche Saison zu spielen“, sagte Richmond Tachie zu seinem Wechsel.

Der gebürtige Berliner begann in den Nachwuchsmannschaften von Tennis Borussia Berlin mit dem Fußballspielen, ehe er ins Nachwuchsleistungszentrum des Bundesligisten VfL Wolfsburg wechselte. Dort durchlief er alle Mannschaften bis hin zur U23. Weitere Stationen in seiner Laufbahn waren Viktoria Köln und Borussia Dortmund II. Beim BVB feierte Richmond Tachie als Leistungsträger die Regionalliga-Meisterschaft und den Aufstieg in die 3. Liga. In zwei Spielzeiten in der Regionalliga West und in der 3. Liga lief der Stürmer in insgesamt 73 Ligaspielen für den BVB auf und konnte dabei 35 Scorerpunkte sammeln (17 Tore, 18 Vorlagen). Danach folgte der Wechsel zum SC Paderborn. Bei den Ostwestfalen kam er 17-mal in der Zweiten Liga und zweimal im DFB-Pokal zum Einsatz.