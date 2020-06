Nachdem die Lauterer im ersten Durchgang noch Paroli bieten konnten, war es letztlich dann doch eine einseitige Sache. Die Kickers waren nach dem Seitenwechsel von Anfang an spielbestimmend, erarbeiteten sich einige hochkarätige Möglichkeiten und gewannen aufgrund der starken zweiten Halbzeit hochverdient. Vom FCK kam insbesondere in der Offensive zu wenig. Das sind die Noten der Sportredaktion für die FCK-Spieler in der Partie gegen die Würzburger Kickers.

