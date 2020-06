Über weite Strecken war die Partie FCK gegen MSV Duisburg ausgeglichen. Die Lauterer agierten am Mittwochabend auf dem Betzenberg bemüht und kämpferisch, in den Torraumszenen fehlte jedoch zu oft die nötige Präzision. Die Meidericher nutzten ihre Möglichkeiten konsequent aus und verteidigten ihr Tor in der Schlussphase im Stile einer Aufstiegsmannschaft souverän. Der Notenspiegel der Sportredaktion:

Grill: 3,5

Hercher: 4

Sickinger: 4

Hainault: 4,5

Nandzik: 4

Bachmann: 4

Bakhat: 3,5

Ciftci: 3,5

Röser: 4

Pick: 2,5

Thiele: 2,5

Kühlwetter (ab 59. Minute): 3,5