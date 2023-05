Das zeitweise Aufbäumen im zweiten Abschnitt zeitigte keinen Erfolg. Der 1. FC Kaiserslautern unterlag Fortuna Düsseldorf mit 0:3. Dawid Kownicki erzielte in der 17. und der 76. Minute die ersten beiden Treffer, in der 89. Minute markierte Daniel Ginczek den Endstand. Der ob der Roten Karte gegen Jean Zimmer lange Zeit zu zehnt agierende FCK verbuchte in den letzten zwölf Saisonspielen damit nur einen Sieg und holte zwei von 18 möglichen Zählern in den zurückliegenden sechs Spielen. Das Vorhaben, sich mit einem guten Gefühl in die Sommerpause zu verabschieden, ist gescheitert.