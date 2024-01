Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

„Ich liebe den Druck“, sagte Dimitrios Grammozis noch im Trainingslager in der Türkei im RHEINPFALZ-Interview – und davon haben der Trainer des 1. FC Kaiserslautern und seine Mannschaft genug. 17 Spiele bleiben, um die am Ende verkorkste Hinrunde vergessen zu machen. Für die zweite Saisonhälfte hat der FCK personell aufgerüstet, letztlich dürfte das Ziel der Klassenverbleib in der Zweiten Bundesliga lauten.

Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern verliert auch das dritte Ligaspiel in Folge seit dem Trainerwechsel. Das 0:2 am Samstag beim FC St. Pauli war hochverdient – doch es hätte auch anders kommen können.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via GlomexSport.

Noch mehr FCK-Artikel gibt es hier:

Pokalsieger, Absteiger, Wiederaufsteiger, Meister: Der 1. FC Kaiserslautern ist wie kaum ein zweiter deutscher Fußballverein in der Region verankert. Unsere Redaktion ist dicht dran am FCK und bietet exklusive Einblicke in den legendärsten Club aus der Pfalz. Alle wichtigen Infos, Hintergründe und Neuigkeiten gibts für Fans auch in unserem Newsletter!