Es war ein Südwest-Derby mit zwei unterschiedlichen Halbzeiten am Samstagnachmittag vor 6000 Zuschauern im Fritz-Walter-Stadion. Der 1. FC Kaiserslautern und der SV Waldhof Mannheim trennten sich am Ende 1:1 (0:1).

75 Minuten vor dem Anpfiff betrat der neue FCK-Trainer Jeff Saibene den Rasen – und wurde von den FCK-Anhängern mit viel Applaus begrüßt. Das überraschte den 52-Jährigen sichtlich.

Sickinger rechtzeitig fit

Rechtzeitig noch fit geworden ist Kapitän Carlo Sickinger, den muskuläre Beschwerden infolge einer Rückenblockade plagten. Für den am Knie verletzten Angreifer Marvin Pourié reichte es dagegen nicht. Dafür war der am Montag von Zweitligist Holstein Kiel ausgeliehene Stürmer Daniel Hanslik im Kader, in dem wiederum Marius Kleinsorge fehlte. Der aus Meppen gekommene Zugang gab beim 2:2 am Montag in Wiesbaden ein enttäuschendes Liga-Debüt für die Lauterer, fiel zuvor wegen einer Rippenverletzung aus. „Es braucht Zeit nach seiner Verletzung, bis er wieder bei 100 Prozent ist“, sagte Saibene am Freitag im Gespräch mit der RHEINPFALZ.

Auf Mannheimer Seite fiel Arianit Ferati wegen einer Erkältung aus. Für ihn startete Joseph Boyamba, der Doppeltorschütze beim spektakulären 4:4 vor Wochenfrist gegen Türkgücü München.

Wieder frühes Gegentor

Die erste Torannäherung hatten die Gastgeber in der 3. Minute, als sich eine Flanke von Rechtsverteidiger Dominik Schad aufs Netz senkte. Saibene hatte mit seiner Mannschaft darüber gesprochen, dass die frühen Gegentore vermieden werden sollten. Doch genau das passierte wieder. Der Waldhof konnte sich viel zu einfach durchkombinieren: Rafael Garcia schickte Anton-Leander Donkor steil, der passte zurück auf Boyamba – 0:1 (7.). Der Waldhof war in der ersten Halbzeit das spielerisch klar bessere Team, verlagerte gut. Eine Flanke von Garcia konnte FCK-Torwart Avdo Spahic im Rückwärtslaufen gerade noch vor der Torlinie fangen (15.).

Der Spielaufbau der Roten Teufel – planlos, ideenlos, ein Fehlpassfestival. Bedanken konnte sich die Mannschaft bei Avdo Spahic, der in der 22. Minute großartig gegen Waldhof-Angreifer Dominik Martinovic parierte. Die Mannheimer versäumten es nachzulegen. In der 35. Minute durften sich Garcia und Boyamba ungestört durch die Lauterer Hälfte kombinieren. Spahic ließ einen Schuss von Garcia zunächst nach vorne abklatschen, parierte dann den Nachschuss von Martinovic klasse.

Bachmann-Kopfball landet am Pfosten

Saibene reagierte auf das Katastrophen-Spiel seines Teams in der 36. Minute, nahm Angreifer Elias Huth vom Platz und brachte dafür mit Hikmet Ciftci einen weiteren Mittelfeldmann. Nach einer Flanke von Adam Hlousek dann aus dem Nichts fast der Ausgleich – doch der Kopfball von Janik Bachmann landete am Pfosten (41.). Es war eine unterirdische erste Halbzeit des FCK.

Hanslik belebt FCK-Spiel

Nach dem Wechsel war auch für den zweiten Stürmer der Roten Teufel Schluss. Saibene brachte Neuzugang Hanslik für den abgesehen von einer guten Grätsche ganz blassen Lucas Röser. Der 24-jährige Neuzugang war eine Belebung des nun endlich leidenschaftlicheren Lauterer Spiels. Pech in der 51. Minute, als eine Direktabnahme Marlon Ritters auf dem Rücken von Waldhof-Verteidiger Hendrik Marx landete. Wenig später blockte Christoph Just einen Schuss von Adam Hlousek.

Der FCK störte nun früher. Nach Freistoß von Marlon Ritter parierte Jan-Christoph Bartels einen Bachmann-Kopfball klasse (64.). Die in der ersten Hälfte starken Gäste machten Fehler. Riesenchance für die Gastgeber in der 73. Minute: Sickinger bediente Hanslik, der legte quer auf Anil Gözütok, dessen Schuss Jan Hendrik Marx auf der Linie klärte.

Ritters Premierentor

Der mittlerweile verdiente Ausgleich dann in der 77. Minute: Adam Hlousek bediente Marlon Ritter, der mit seinem wuchtigen Schuss durch die Beine von Bartels traf. Sein erstes Tor im FCK-Trikot. In der 83. Minute wurde ein Schuss von Hikmet Ciftci geblockt – beinahe gar das 2:1. Das wäre auch in der 90. Minute möglich gewesen, doch Bachmann vermochte es nicht, das Leder vernünftig querzulegen. 1:1 – mittlerweile das Standardergebnis im Südwest-Derby.