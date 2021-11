Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern und sein bisheriger kaufmännischer Geschäftsführer Soeren Oliver Voigt (52) haben die vorzeitige Auflösung des bis 30. Juni 2022 datierten Vertrages zum 30. November nun am Mittwoch offiziell bestätigt. Bereits am Dienstag war durch die Veröffentlichung eines Handelsregistereintrags beim Amtsgericht Kaiserslautern bekanntgeworden, dass Thomas Hengen, bisher mit Voigt Geschäftsführer, nun alleiniger Geschäftsführer der FCK Management GmbH ist.

Der FCK-Beirat möchte nun einen Nachfolger für Voigt suchen, ohne sich unter Zeitdruck setzen zu wollen. So lange sollen Klubmitarbeiter unterhalb der Geschäftsführer-Ebene wie bisher auch mitanpacken, um Teile von Voigts Aufgaben zu erledigen, andere Gebiete übernimmt Hengen mit. Wie in den vergangenen Monaten.

Voigt wünscht FCK Aufstieg

In der mit Voigt abgestimmten Pressemitteilung, die der FCK am Mittwoch verschickte, heißt es:

„Der Beirat der 1. FC Kaiserslautern Management GmbH und der kaufmännische Geschäftsführer Soeren Oliver Voigt haben sich einvernehmlich auf eine vorzeitige Beendigung des bis Juni 2022 laufenden Vertrags geeinigt.

Soeren Oliver Voigt wird den Verein im besten beiderseitigen Einvernehmen zum 30. November 2021 verlassen, nachdem er im Dezember 2019 das Amt des kaufmännischen und sportlichen Geschäftsführers des pfälzischen Traditionsvereins übernommen hatte.

Soeren Oliver Voigt: „Mein Dank gilt allen Fans, den Sponsoren, den Gremien und nicht zuletzt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des 1. FC Kaiserslautern für die vertrauensvolle Zusammenarbeit in den vergangenen zwei Jahren. In dieser Zeit haben wir es geschafft, den Verein durch seine wohl schwierigste und herausforderndste Phase zu führen und ihm durch ein solides Fundament eine positive Perspektive für eine nachhaltige Entwicklung in den nächsten Jahren zu ermöglichen. Ich wünsche dem FCK alles Gute, vor allem natürlich den möglichst zeitnahen Aufstieg in die 2. Bundesliga.“

„Analytische Art“

„In einer sehr anspruchsvollen, dynamischen und belastenden Zeit war uns Soeren Oliver Voigt mit seiner kaufmännischen Expertise und Lösungsorientierung in den letzten beiden Jahren ein wichtiger Partner. Mit großem Engagement und Einsatz hat Herr Voigt ganz maßgeblich dazu beigetragen, dass wir im vergangenen Jahr den schweren Weg der Lizenzierung und der Insolvenz in Eigenverwaltung schnell, souverän und erfolgreich absolvieren und unseren FCK im Profifußball überhaupt erhalten konnten. Mit seiner ruhigen, professionellen, sachlichen und analytischen Art hat er sich bei Geschäftspartnern, Sponsoren, den Gremien sowie den Mitarbeitern eine hohe Akzeptanz und große Vertrauensbasis erarbeitet. Der Beirat bedankt sich im Namen der Mitglieder, Fans, Gremien und seinen Mitarbeitern bei Soeren Oliver Voigt für seine geleistete Arbeit für unseren FCK und wünscht ihm persönlich und beruflich alles erdenklich Gute“, betonte der Beiratsvorsitzende Markus Merk.

Im Rahmen der fortlaufenden Strukturierung wird der Beirat möglichst zeitnah, aber ohne Zeitdruck und mit der notwendigen Ruhe und Sorgfalt die Nachfolgelösung im Bereich der kaufmännischen Geschäftsführung neu besetzen.