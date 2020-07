Wegen des vorläufigen Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung der Profifußball-Kapitalgesellschaft des 1. FC Kaiserslautern (KGaA) verzögert sich auch die Entscheidung in der Gerichtssache zwischen dem FCK und Ex-Torwarttrainer Gerry Ehrmann. Der hat vor dem Arbeitsgericht Kaiserslautern gegen seine am 6. März erfolgte Kündigung geklagt. Nach dem Schlichtungstermin beim Südwestdeutschen Fußballverband „gibt es noch keine förmliche Mitteilung über den Abschluss des Verfahrens“, sagte Arbeitsrichter Alexander Benra auf RHEINPFALZ-Anfrage. Benra sprach von einer „Warteschleife“.