Dirk Schuster trifft an diesem Sonntag (ab 13.30 Uhr) auf seine eigene Vergangenheit. Mit Darmstadt 98 hat der aktuelle Cheftrainer des 1. FC Kaiserslautern von Mitte 2013 bis Mitte 2015 den Durchmarsch von der Dritten in die Erste Liga geschafft und dort in der Premierensaison den Klassenverbleib realisiert. Es ist das bisher erfolgreichste Kapitel seiner Laufbahn als Fußball-Lehrer. Auch auf Gästetrainer Torsten Lieberknecht wartet eine besondere Partie. Er ist Pfälzer – und spielte von 1990 bis 1994 für den FCK. Wer wird das Fritz-Walter-Stadion mit dem besseren Gefühl verlassen? Die Antwort gibt es hier.

