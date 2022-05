Die U19-Fußballer des FSV Mainz 05 haben das Junioren-Verbandspokal-Finale gegen den 1. FC Kaiserslautern souverän mit 4:1 (3:0) gewonnen.

Vor 380 Zuschauern am Freitagabend in Pfeddersheim lieferten sich beide Teams in der Anfangsphase einen intensiven Kampf um jeden Grashalm. Torchancen blieben zunächst Mangelware, da man sich im Mittelfeld neutralisierte. Die Lauterer, die mit vielen Jungjahrgang-Spielern antraten, waren griffig in den Zweikämpfen und machten die Räume eng. Mit der ersten gefährlichen Offensivaktion ging Mainz allerdings mit 1:0 in Führung. Nelson Weiper vollendete einen Steckpass aus wenigen Metern (20.).

Elfmeter bringt Mainz das 2:0

Der FSV war nun am Drücker, vergab zunächst weitere Hochkaräter und erzielte dann durch den verwandelten Strafstoß von Danny Schmidt das 2:0 (36.). Schiedsrichter Lars Busch vom südpfälzischen SV Birkenhördt zeigte nach einem Trikotzupfer auf den Punkt.

FCK-Chef Thomas Hengen unter den Zuschauern

Kurz vor der Pause kombinierte sich Mainz mit überragender Ballstafette durch Weiper zum vorentscheidenden 3:0 (45.). In Durchgang zwei verkürzte der eingewechselte Marius Bauer per Freistoß auf 1:3 (53.), ehe FSV-Akteur Timothé Rupil vor den Augen von FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen den alten Abstand wiederherstellte (55.).

Rote Karte für FCK-Joker

Nach 61 Minuten kassierte der kurz vorher eingewechselte FCK-Spieler Marco Müller wegen Foulspiels die Rote Karte. In Überzahl brachten die Mainzer den Pokalsieg souverän über die Zeit und qualifizierten sich damit für den DFB-Junioren-Vereinspokal 2022/23.