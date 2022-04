Im Kampf um den Klassenerhalt in der U19-Bundesliga ist der A-Jugend des 1. FC Kaiserslautern ein extrem wichtiger 5:0 (1:0)-Derbysieg gegen den 1. FC Saarbrücken geglückt.

Der FCK war in der Partie, die auf Platz vier am Fritz-Walter-Stadion ausgetragen wurde, von Beginn an besser im Spiel und erzielte in der 15. Minute durch Seydou Bangura die 1:0-Führung. Kurz nach dem Seitenwechsel markierte Angelos Stavridis nach toller Vorarbeit von Marco Müller das überfällige 2:0 (50.). Sieben Minuten später traf Bangura nach klugem Pass von Müller zur 3:0-Vorentscheidung (57.). Marius Bauer markierte per Strafstoß das 4:0 (75.), ehe Stavridis sehenswert den 5:0-Endstand besorgte (82.).