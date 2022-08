In und um Kaiserslautern, auch in der Medienlandschaft, hält sich seit einigen Tagen das Gerücht, Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern sei an einer Verpflichtung des 23-jährigen Flügelspielers Aaron Opoku vom Hamburger SV interessiert. Sollte dem tatsächlich so sein, stellt sich die Frage, ob und wie sich das Strafmaß auswirkt, welche das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes am Dienstag über Opoku verhängt hat. Für sein übles Nachtreten gegen den am Boden liegenden Fabian Holland in der Partie gegen Darmstadt 98 wurde Opoku mit einer Sperre von fünf Meisterschaftsspielen belegt. Der Verein hat dem Urteil zugestimmt, es ist rechtskräftig.

Sollte Opoku in die Pfalz wechseln, dürfte er erst am elften Spieltag Anfang Oktober wieder mitwirken, kurioserweise gegen den Hamburger SV. Nach Informationen mehrerer Zeitungen der Hansestadt habe der Stürmer um eine mehrtägige Auszeit gebeten. Er wolle den Kopf freibekommen. Oder in Kaiserslautern letzte Vertragsdetails klären?