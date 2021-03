Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern hat seinen Reha- und Athletiktrainer Bastian Becker freigestellt. Es war das Ergebnis einer intensiven Analyse mit Cheftrainer Marco Antwerpen, wie Thomas Hengen, der neue Geschäftsführer Sport, sagt. Beim Fitnesszustand der Mannschaft gebe es noch Optimierungsbedarf, wobei Hengen hier nicht alleine die Schuld dem 41-jährigen Becker geben möchte. „So etwas ist immer ein Gesamtpaket“, sagt der 46-Jährige, der nun seit einer Woche beim FCK im Amt ist. Der Sport-Geschäftsführer nimmt die Spieler in die Pflicht. Die Trainingsintensität beim vom Abstieg in die Regionalliga bedrohten Drittligisten werde gesteigert. „Es geht in dieser Situation nicht um Einzelpersonen, sondern nur um den 1. FC Kaiserslautern“, betont Hengen.

Pourié kann sich wieder anbieten

Wieder am Mannschaftstraining wird Angreifer Marvin Pourié teilnehmen. Der 30-jährige Angreifer, mit acht Treffern bester FCK-Torschütze, stand zuletzt zweimal nicht im Kader und absolvierte mit U19-Trainer Oliver Schäfer ein Individualtraining. Es sollte ein „Denkanstoß“ sein, sagte Hengen. „Er ist nicht in der Verfassung, wie wir sie uns wünschen“, meinte der Sport-Geschäftsführer in der vergangenen Woche, „es geht um das Gesamtpaket, auch um Laufbereitschaft. Es geht ja auch viel über den Kopf.“ Pourié könne sich nun wieder für die Mannschaft anbieten.

