Vor dem „Auswärts-Heimspiel“ des Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern an diesem Sonntag (14 Uhr) vor leeren Rängen im Fritz-Walter-Stadion gegen Carl Zeiss Jena ließ FCK-Trainer Boris Schommers die Torwartfrage am Samstagvormittag noch offen. Das übliche Prozedere wäre, dass der zuletzt beim 1:1 gegen 1860 München gelbgesperrte Lennart Grill nun wieder ins Lauterer Tor zurückkehrt. Was mit ziemlicher Sicherheit auch so sein wird. Grills Vertreter Avdo Spahic (23) aber hat gegen die Münchner Löwen gut gehalten und soll nächste Saison die Nummer 1 des FCK werden: Grills Wechsel zu Bundesligist Bayer Leverkusen für knapp zwei Millionen Euro Ablöse steht schon länger fest. Klar ist zudem, dass FCK-Offensivspieler Simon Skarlatidis mit Adduktorenproblemen auch gegen Carl Zeiss ausfällt.

„Corona-Regelung“ macht’s möglich

Nominell hat Jena ein Heimspiel. Das kann wegen der aktuellen Corona-Verordnung des Freistaats Thüringen aber nicht auf dem Ernst-Abbe-Sportfeld ausgetragen werden. Daher haben sich CZ und FCK darauf verständigt, am Sonntag auf dem „Betze“ zu spielen. Das hat der DFB mit seinen „Corona-Regelungen“ ermöglicht.