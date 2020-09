Die Trainerdebatte beim Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern hat extrem an Schärfe gewonnen. Zumindest in der Öffentlichkeit. Die Lawine losgetreten hat eine Diskussion zwischen Beiratsmitgliedern, wie sie regelmäßig geführt wird und geführt werden sollte. Mal heftiger, mal weniger heftig. Das Problem: Es wurde öffentlich, dass Beiratsmitglied und Ex-Profi Martin Wagner offenbar gerne gehabt hätte, FCK-Trainer Boris Schommers ein Ultimatum zu stellen und des Chefcoachs Zukunft am „Betze“ mit der Partie des erst zweiten Spieltags am Sonntag (14 Uhr) bei Türkgücü München zu verknüpfen.

Am Donnerstag dann vermeldete der FCK Wagners Rücktritt aus beruflichen und persönlichen Gründen zum 1. Oktober. Der war jedoch ohnehin vorbereitet, Wagner hatte den Rückzug selbst bereits beim FCK-Mitgliederforum am 15. August angekündigt.

„Ich spüre den kompletten Rückhalt des Vereins“

„Ich spüre den kompletten Rückhalt des Vereins“, sagte Schommers bei der Pressekonferenz am Freitagnachmittag. „Für mich zuständig ist auch nicht der Beirat, sondern das sind der Geschäftsführer und der Sportdirektor.“

Notzon indes hatte sich schon am Vormittag in einem Gespräch mit der RHEINPFALZ hinter Schommers gestellt. Der aufstiegsambitionierte FCK hat nach der Niederlage im DFB-Pokal im Elfmeterschießen gegen Zweitligist Regensburg auch zum Drittliga-Auftakt verloren – 0:1 gegen Dresden.

„Ich bin nicht der perfekte Trainer“

„Das ist so ein Giftpfeil, den hier keiner braucht“, kommentierte Schommers am Freitag die aufgebrandete Debatte um seine Person. „Ich bin nicht der perfekte Trainer, ich mache auch nicht alles richtig“, sagte Schommers. „Und wir tauschen uns intern auch kritisch über die sportliche Situation aus“, betonte der 41-Jährige. „Aber ich bin überzeugt davon, dass die Entwicklung der Mannschaft in die richtige Richtung geht. Und ich hoffe, dass wir durch Erfolge auch die letzten im Umfeld mit ihren Giftpfeilen verstummen lassen.“

„Höllisch aufpassen“

Dennoch müsse man gegen das offensivstarke Türkgücü-Team „höllisch aufpassen“, sagte Schommers. Dem Trainer fehlen die mit Rippenverletzungen ausfallenden Alexander Winkler und Marius Kleinsorge sowie Nicolas Sessa (Reha) weiter. Der Einsatz Lucas Rösers, der zuletzt wegen muskulärer Probleme passen musste, ist fraglich.