„Es wird viele Änderungen geben“, kündigt Jeff Saibene an. Der Trainer des Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern sieht das Verbandspokalspiel am Mittwoch (19 Uhr) auf dem ungewohnten Kunstrasen beim Mainzer Sechstligisten TuS Marienborn auch als „sehr, sehr wichtigen“ Test. So sollen viele Profis mit zuletzt wenig Spielpraxis die Gelegenheit bekommen, „sich zu zeigen“. Angeschlagen ausfallen werden Hikmet Ciftci (leichte muskuläre Probleme) und Marvin Pourié (Knieverletzung). Stürmer Pourié ist auf dem Weg der Besserung, für das Achtelfinale gegen den Verbandsligisten aber sei es zu knapp, sagt Saibene.

Chance für Neuzugänge

Im Tor bekommt Matheo Raab Spielpraxis. Die Neuzugänge Kenny Prince Redondo, Daniel Hanslik und Marius Kleinsorge sollen ebenso spielen wie Philipp Hercher. Saibene will, dass sein Team das Spiel „sehr, sehr ernst“ nimmt und von Beginn an sehr konzentriert auftritt.