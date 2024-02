Der FCK-Trainer nimmt seine Mannschaft vor dem Heimspiel am Samstag gegen den SC Paderborn in die Pflicht (20.30 Uhr, Liveblog auf rheinpfalz.de). „Wir müssen Leistung bringen. Es hilft nichts, nur darüber zu reden“, sagt Grammozis: „Wir müssen die Basics zeigen. Laufintensität, eklig sein, dem Gegner weh tun wollen, Zweikampfhärte – das sind Sachen, die wir jedes Spiel bringen müssen.“

Der 1. FC Kaiserslautern ist gerüstet für den Abstiegskampf. Das hat Trainer Dimitrios Grammozis am Donnerstag betont. „Es geht nur um den Klassenerhalt. Hier läuft keiner rum und sagt, dass alles super ist“, betont Grammozis. Die Mannschaft sei sensibilisiert, was die aktuelle Situation angeht. „Wir sind in einer schwierigen und speziellen Situation, weil wir keine richtige Konstanz gezeigt haben, dass wir über mehrere Spiele einmal gewinnen und eine Serie starten. Das muss unser Ziel sein“, sagt Grammozis.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via GlomexSport.

Noch mehr FCK-Artikel gibt es hier:

Pokalsieger, Absteiger, Wiederaufsteiger, Meister: Der 1. FC Kaiserslautern ist wie kaum ein zweiter deutscher Fußballverein in der Region verankert. Unsere Redaktion ist dicht dran am FCK und bietet exklusive Einblicke in den legendärsten Club aus der Pfalz. Alle wichtigen Infos, Hintergründe und Neuigkeiten gibts für Fans auch in unserem Newsletter!