Friedhelm Funkel gibt sich weiter kämpferisch. Der Trainer des abstiegsgefährdeten Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern ist vom Ligaverbleib überzeugt. Vier Spiele bleiben den Roten Teufel noch, um einen neuerlichen Absturz in die Dritte Liga zu verhindern. Am Samstag geht es nun zu Spitzenreiter Holstein Kiel (13 Uhr, Liveblog auf rheinpfalz.de). „Das sind jetzt Alles-oder-nichts-Spiele“, betont Funkel. Kiel ist seit sieben Spielen ohne Niederlage, seit sechs sogar ohne Gegentor. Der FCK hat daher nichts zu verlieren. „Du hast keine Chance, nutze sie, der Spruch könnte von mir stammen“, sagt Funkel.

Der Fußball-Lehrer deutete an, dass es Veränderungen in der Startaufstellung geben wird. Nach dem 1:1 gegen Wehen Wiesbaden kündigte Funkel personelle Konsequenzen an. „Das werden sie dann in Kiel sehen“, sagte der Trainer. Er verriet schon einmal so viel, dass er laufintensive Spieler in Kiel brauche. Kiel liegt mit 3552,8 Kilometer Laufleistung auf Platz fünf der Zweitliga-Tabelle, der FCK mit 3426,6 auf Rang 15.

Etwa 2000 Fans werden FCK am Samstag nach Kiel begleiten. Zu Hause bleiben neben den verletzten Profis Hendrick Zuck und Julian Niehues die erkrankten Aaron Opoku und Afeez Aremu.