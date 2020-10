„Wir müssen uns steigern. Wir sind noch weit weg von dem, was wir erreichen wollen.“ Das betonte FCK-Trainer Jeff Saibene am Freitag. Dennoch: Das Ausgleichstor in letzter Sekunde am Montag beim 2:2 gegen den SV Wehen Wiesbaden habe der Mannschaft gut getan, sei „extrem wichtig“ gewesen.

Sickinger und Pourié weiter fraglich

Die in dieser Woche verpflichteten Daniel Hanslik sowie Kenny Prince Redondo könnten eine Option für den Kader sein, berichtete der Trainer. Ob Angreifer Marvin Pourié (Knieverletzung) und Carlo Sickinger (muskuläre Probleme) heute (14 Uhr/live im SWR Fernsehen und bei Magenta Sport/Liveblog auf rheinpfalz.de) im Derby gegen den SV Waldhof Mannheim mitwirken können, ist weiter unklar. „Natürlich wollen wir sie dabei haben. Die Frage ist aber, ob es manchmal nicht besser ist, Vernunft walten zu lassen“, sagte der 52-Jährige.

Wie der FCK-Trainer fiebert auch Kollege Patrick Glöckner den 90 Minuten auf dem Betzenberg entgegen. „Ich bin genauso heiß wie Jeff Saibene“, sagte der Waldhof-Coach.