Die Zeit rennt: Ende nächster Woche, am Freitag, 15. Juli, um 20.30 Uhr steigt gegen Hannover 96 das erste Heimspiel für Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern. Am Mittwoch nun hat der freie Kartenverkauf für die erste Zweitligapartie der Lauterer nach über vier Jahren begonnen. Dauerkarten hat der FCK für die Spielzeit 2022/23 schon rund 16.500 verkauft.

Generalprobe am Samstag in Pirmasens

Die Generalprobe der Lauterer für die Auftaktpartie steigt an diesem Samstag, 9. Juli, um 15 Uhr in Pirmasens. Gegner im Stadion Husterhöhe ist dann der belgische Erstligist KAS Eupen, gegen den der FCK schon im Winter getestet und 2:1 gewonnen hat. Der Kartenvorverkauf läuft über den Online-Ticketshop des FK Pirmasens, dessen Heimspielstätte der FCK am Samstag zum Test nutzt.