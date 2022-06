Der 1. FC Kaiserslautern hat das erste von zwei Testspielen anlässlich seines Trainingslagers in Mals in Südtirol verloren. Am Dienstagabend unterlagen die Roten Teufel dem Schweizer Pokalsieger FC Lugano vor 400 Zuschauern mit 3:4 (1:2). Die Treffer des Zweitliga-Neulings, der nach acht Minuten bereits mit 0:2 zurücklag, erzielten Terrence Boyd (38.), Ben Zolinski (68.) und Boris Tomiak (89.). In der Nachspielzeit kam Lugano infolge einer Ecke doch noch zum Sieg. FCK-Trainer Dirk Schuster setzte 22 Spieler ein. Erik Durm fehlte wegen einer Oberschenkelverletzung. Er soll bald ins Training zurückkehren.