Der 1. FC Kaiserslautern hat den nächsten Testspielgegner bekanntgegeben. Am Sonntag, 14. Juli, gastiert das Team von Cheftrainer Markus Anfang beim Schweizer Erstligisten FC St. Gallen. Der zweifache Schweizer Meister wird vom ehemaligen Bundesligatrainer Enrico Maaßen trainiert.

Am Samstag endet das Trainingslager des FCK in Mals, Südtirol. Auf dem Rückweg legen die „Roten Teufel“ in der gut drei Autostunden entfernten Stadt einen Zwischenstopp ein. Nach dem Test geht es für den FCK zurück in die Pfalz.

Anpfiff ist laut FCK um 13 Uhr. Karten gibt es im Onlineshop des FC St. Gallen. Eine Tageskasse werde es nicht geben.