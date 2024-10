Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern wird in der Länderspielpause wieder ein Testspiel absolvieren. Der FCK trifft am Freitag, 11. Oktober, 14 Uhr, auf den Bundesligisten SC Freiburg. Die Partie wird auf dem Trainingsgelände am Europapark-Stadion in Freiburg ausgetragen. Das Aufeinandertreffen findet ohne Zuschauer statt. Laut FCK wird es auch keinen Livestream geben.