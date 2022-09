Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern wird die länderspielbedingte Wettkampfpause für ein Testspiel nutzen. Am Donnerstag, 22. September, gastiert die Elf von Cheftrainer Dirk Schuster beim Oberligisten FK Pirmasens. Der Anpfiff ertönt um 19 Uhr. Tags zuvor tritt die U21 der Roten Teufel in der Liga beim FKP im Kampf um Punkte an. Für den Gastgeber dürfte dies vermutlich die weitaus wichtigere Partie sein.

Anil Gözütok hat derweil einen neuen Verein gefunden. Der 21-Jährige hatte von 2014 bis zum Ende der vergangenen Saison am Betzenberg gespielt, aber keinen neuen Vertrag mehr erhalten. Ab sofort trägt er das Trikot des Regionalligisten Wormatia Worms. Die Rheinhessen belegen im Moment Platz zwölf der Tabelle.