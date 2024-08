Nach der Partie am Samstag (20.30 Uhr, Liveblog auf rheinpfalz.de) gegen Hertha BSC wartet auf die Spieler des Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern eine erste Saisonunterbrechung. Wegen der danach anstehenden Länderspiele sind die Lauterer am darauffolgenden Wochenende pflichtspielfrei. Um die Zeit zu überbrücken, hat der FCK ein Testspiel vereinbart: Am Donnerstag, 5. September, treten die Schützlinge von Trainer Markus Anfang beim VfB Stuttgart an. Anpfiff ist um 15 Uhr.

Die Partie beim Vizemeister wird im Robert-Schlienz-Stadion ausgetragen, das sich in unmittelbarer Nähe zur MHP Arena befindet. Tickets für die Partie (ausschließlich Stehplätze) kosten 10 Euro für Vollzahler, ermäßigte Tickets sind für 6 Euro erhältlich. Der Vorverkauf erfolgt über den Ticketshop des VfB Stuttgart.